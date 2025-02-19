Rocket Lab и SpaceX запустили ракеты с разницей в несколько минут

Ракета Electron компании Rocket Lab поднялась в воздух из Новой Зеландии в 18:17 по восточному времени, неся на борту новый спутник BlackSky Gen-3. Этот спутник делает снимки высокого разрешения (детализация 35 см) и может видеть сквозь дымку и туман. Кроме того, он обеспечивает более быструю передачу данных благодаря оптическим межспутниковым каналам связи.

Тем временем в 18:21 по восточному времени SpaceX запустила ракету Falcon 9 с мыса Канаверал, доставив 23 спутника Starlink. Этот запуск вошел в историю как первая посадка ракеты-носителя Falcon 9 на Багамах. Эта посадка может обеспечить будущие альтернативные варианты посадки в плохую погоду.