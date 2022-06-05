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Рогозин поручил включить отключенный немцами телескоп на российской обсерватории“Мы исправим ошибку немцев”
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что он дал указания о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»
Напоминаем, что в конце февраля Германия заявляла, что отключит свой телескоп. Причина в нынешних реалиях ожидаемая – российская спецоперация на Украине.
У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Ранее глава Роскосмоса оценил ядерные баллистические ракеты России, назвав их (“последними уравнителями”)(https://www.ferra.ru/news/techlife/poslednii-uravnitel-glava-roskosmosa-ocenil-yadernye-ballisticheskie-rakety-rossii-04-06-2022.htm), хоть он и надеется, что “до их применения дело не дойдет никогда”.