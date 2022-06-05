Рогозин поручил включить отключенный немцами телескоп на российской обсерватории

У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ