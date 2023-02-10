Rolls-Royce построит атомный реактор в Польше

Industria выбрала технологию SMR, разработанную Rolls-Royce для достижения целей по использованию энергии с нулевым уровнем выбросов в атмосферу.

Том Самсон, исполнительный директор Rolls-Royce SMR, сказал: "Польша является одним из ключевых промышленных рынков для нашей атомной электростанции заводского изготовления, которая обеспечивает 470 МВт чистой, доступной электроэнергии из устойчивого источника”.

Отмечается, что это партнерство может поддержать тысячи высококвалифицированных, долгосрочных рабочих мест в Польше и Великобритании - как непосредственно, так и в цепочке поставок.

Ранее в США решили запустить биткоин-ферму, работающую напрямую от атомной электростанции.