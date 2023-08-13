Роскомнадзор о сбоях в работе Google: мы тут не при чем

Роскомнадзор о сбоях в работе Google: мы тут не при чемИ даже Google ничего не знает
Роскомнадзор отреагировал на недавнее «отключение» сервисов Google, которое привело к многочисленным жалобам российских пользователей. Ведомство заявило, что никаких ограничений на работу каких-либо иностранных поисковых систем внутри страны введено не было.
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Ответ Роскомнадзора предполагает, что ведомство не играло никакой роли в отключении Google, и указывает пользователям на Google для получения дополнительной информации и решения проблемы.
Сообщения о сбоях в работе сервиса Google появились 12 августа, когда DownDetector и другие похожие сервисы обработали сотни жалоб от российских пользователей. Наиболее значительные сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
На этом фоне Google готовится представить функцию написания и редактирования текстов на базе искусственного интеллекта для ноутбуков Chromebook, расширяя свои инструменты генеративного ИИ.