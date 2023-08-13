Роскомнадзор о сбоях в работе Google: мы тут не при чем

Ответ Роскомнадзора предполагает, что ведомство не играло никакой роли в отключении Google, и указывает пользователям на Google для получения дополнительной информации и решения проблемы.

Сообщения о сбоях в работе сервиса Google появились 12 августа, когда DownDetector и другие похожие сервисы обработали сотни жалоб от российских пользователей. Наиболее значительные сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

На этом фоне Google готовится представить функцию написания и редактирования текстов на базе искусственного интеллекта для ноутбуков Chromebook, расширяя свои инструменты генеративного ИИ.