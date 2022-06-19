Наука и технологии
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Роскосмос обвинил западные частные компании в работе на Пентагон

Рогозин: “мир западной космонавтики двигается в сторону к войне”
SpaceX, Boeing и другие частные западные компании собирают визуальные и радиолокационные данные для обеспечения Украины данными, необходимыми для наведения ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Роскосмос обвинил западные частные компании в работе на Пентагон

И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X … все они подключены для решения одной конкретной задачи - обеспечить сбор информации в режиме реального времени … чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”

При этом, по словам Рогозина западная космонавтика разворачивается в сторону войны. Гендиректор Роскосмоса привел в пример компанию SpaceX, которая, как утверждает Рогозин, по приказу Пентагона ввезла оборудование Starlink, которое сейчас распределено по подразделениям Вооруженных сил Украины.

Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается - он идет в сторону к войне

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
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