Роскосмос обвинил западные частные компании в работе на ПентагонРогозин: “мир западной космонавтики двигается в сторону к войне”
И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X … все они подключены для решения одной конкретной задачи - обеспечить сбор информации в режиме реального времени … чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня
При этом, по словам Рогозина западная космонавтика разворачивается в сторону войны. Гендиректор Роскосмоса привел в пример компанию SpaceX, которая, как утверждает Рогозин, по приказу Пентагона ввезла оборудование Starlink, которое сейчас распределено по подразделениям Вооруженных сил Украины.
Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается - он идет в сторону к войне