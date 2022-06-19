Роскосмос обвинил западные частные компании в работе на Пентагон

И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X … все они подключены для решения одной конкретной задачи - обеспечить сбор информации в режиме реального времени … чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня