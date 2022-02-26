"Роскосмос" приостановила сотрудничество с Европой на одном из космодромов

Пока что непонятно, будут ли серьезные последствия для МКС в связи с последними событиями, но точно известно, что космическая станция будет деорбитирована в 2031 году. Это означает, что ее намеренно потопят в океане. Но что можно сделать, чтобы спасти МКС и вернуть ее на Землю? Предлагаем взглянуть на небольшой разбор этого вопроса.