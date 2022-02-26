"Роскосмос" приостановила сотрудничество с Европой на одном из космодромов

Наука и технологии
Сегодня в 20:13
1 мин.
"Роскосмос" приостановила сотрудничество с Европой на одном из космодромовНа неизвестный срок
Гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что госкорпорация приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с космодрома Куру.
В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Пока что непонятно, будут ли серьезные последствия для МКС в связи с последними событиями, но точно известно, что космическая станция будет деорбитирована в 2031 году. Это означает, что ее намеренно потопят в океане. Но что можно сделать, чтобы спасти МКС и вернуть ее на Землю? Предлагаем взглянуть на небольшой разбор этого вопроса.
Источник: Дмитрий Рогозин