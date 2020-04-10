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Роскосмос снизит цены на пуски ракет из-за компании Илона Маска
SpaceX демпингует
Роскосмос снизит цены на пуск ракет из-за компании Илона Маска. В корпорации данный шаг назвали ответом на демпинг со стороны американских предприятий, среди которых есть и SpaceX.
Глава Роскосмоса заявил, что корпорация проводит работу по снижению стоимости пусковых услуг на 30%. Для этого Роскосмос сокращает непроизводственные издержки и повышает операционную эффективность предприятия. Снижение цены поможет корпорации увеличить своё присутствие на международных рынках.
Рогозин уличил в демпинге американские компании, которые финансируются за счёт бюджета США. В пример он привёл SpaceX Илона Маска, у которой рыночная цена пуска составляет около $60 млн, а «NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше».