Роскосмос снизит цены на пуски ракет из-за компании Илона Маска

Глава Роскосмоса заявил, что корпорация проводит работу по снижению стоимости пусковых услуг на 30%. Для этого Роскосмос сокращает непроизводственные издержки и повышает операционную эффективность предприятия. Снижение цены поможет корпорации увеличить своё присутствие на международных рынках.

Рогозин уличил в демпинге американские компании, которые финансируются за счёт бюджета США. В пример он привёл SpaceX Илона Маска, у которой рыночная цена пуска составляет около $60 млн, а «NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше».