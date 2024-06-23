Российские дроны стали использовать сетки против украинских БПЛА

Эта тактика знаменует собой прогресс в стратегии борьбы с БПЛА, которые уже стали неотъемлемой частью боевых действий современности. Ранее, пишет Лента.ру, российская компания НПП "Радар ммс" разработала компактную радиолокационную станцию "Иней", предназначенную для обнаружения сверхмалых беспилотников. Об этой системе мы расскажем в следующем материале, не пропустите.

Недавно, кстати, Министерство обороны Австралии представило первое в стране лазерное оружие - высокоэнергетический портативный лазер Fractl. Созданное компанией AIM Defence, это оружие размером с чемоданчик продемонстрировало свою способность сбивать беспилотники.