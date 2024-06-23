Российские дроны стали использовать сетки против украинских БПЛА

Опубликовано 23 июня 2024, 23:15
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Российские дроны стали использовать сетки против украинских БПЛАВ рамках новой оборонной тактики
Российские беспилотники используют сети для нейтрализации украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет Лента.ру со ссылкой на "Страна.ua" и её Telegram-канал. По словам издания,, эта новая система обороны, получившая название "Сеткомет", заключается в том, что российские беспилотники набрасывают сеть на вражеские БПЛА. Запутавшиеся пропеллеры заставляют беспилотник упасть на землю, фактически выводя его из строя.
Эта тактика знаменует собой прогресс в стратегии борьбы с БПЛА, которые уже стали неотъемлемой частью боевых действий современности. Ранее, пишет Лента.ру, российская компания НПП "Радар ммс" разработала компактную радиолокационную станцию "Иней", предназначенную для обнаружения сверхмалых беспилотников. Об этой системе мы расскажем в следующем материале, не пропустите.
Недавно, кстати, Министерство обороны Австралии представило первое в стране лазерное оружие - высокоэнергетический портативный лазер Fractl. Созданное компанией AIM Defence, это оружие размером с чемоданчик продемонстрировало свою способность сбивать беспилотники.