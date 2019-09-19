Российские эксперты назвали приемлемую суточную дозу алкоголя

Если говорить точнее, это порции, при употреблении которых вред здоровью причиняется незначительный. Для женщин — это около 200 миллилитров вина в день, а для мужчин — примерно 900 миллилитров пива.

Чтобы было яснее, одна стандартная порция алкоголя — это 10 граммов чистого спирта. Женщинам эксперты Минздрава рекомендуют принимать в день не более двух порций, а для мужчин — не более трёх порций. Зная это, а также крепость напитка, можно пересчитать порции для различных видов алкоголя.

Также специалисты отметили, что в неделю стоит оставлять «трезвыми» хотя бы два дня.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — указано в рекомендациях.