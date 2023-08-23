Российские истребители отогнали беспилотники Reaper и Bayraktar от границ

Как сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале, для предотвращения возможного нарушения государственной границы РФ и противодействия радиоразведке беспилотников из состава войск ПВО были направлены два российских истребителя.

Истребители успешно перенацелили беспилотники в сторону от полуострова, заставив их изменить курс и покинуть районы разведки.

Интересно, что российские истребители Су-35 и МиГ-31 обладают потенциалом для уничтожения американских F-16, которые западные страны готовят к передаче ВСУ. Этой информацией поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.