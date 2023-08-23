Российские истребители отогнали беспилотники Reaper и Bayraktar от границ

Российские истребители отогнали беспилотники Reaper и Bayraktar от границУспешно, как вы могли понять
Воздушно-космические силы (ВКС) России засекли полет беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и ТБ2 Bayraktar, ведущих воздушную разведку над Черным морем в районе Крыма. Пришлось отправить им навстречу российский истребители, сообщает Лента.ру со ссылкой на Минобороны РФ.
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Как сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале, для предотвращения возможного нарушения государственной границы РФ и противодействия радиоразведке беспилотников из состава войск ПВО были направлены два российских истребителя.
Истребители успешно перенацелили беспилотники в сторону от полуострова, заставив их изменить курс и покинуть районы разведки.
Интересно, что российские истребители Су-35 и МиГ-31 обладают потенциалом для уничтожения американских F-16, которые западные страны готовят к передаче ВСУ. Этой информацией поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.