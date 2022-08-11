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Российские хакеры "положили" сайт сейма Латвии после обвинения России в "спонсорстве терроризма"

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Хакерская группа Killnet спустя час после заявления председатель комиссии сейма по иностранным делам Латвии, где он назвал Россию “спонсором терроризма”, положила сайт сейма страны и приложили этому доказательства.
Российские хакеры "положили" сайт сейма Латвии после обвинения России в "спонсорстве терроризма"

Сейм Латвии - Мы Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма!

Killnet

Сегодня председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс обвинил России в том, что она “многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации”. Помимо этого страна также призвала остальных участников Евросоюза немедленно прекратить выдачу въездных и туристических виз гражданам РФ и Белоруссии.

Ранее специалисты «Роскачества» развенчали миф о безопасности сложных паролей, так как хакеры уже не пользуются методами взлома аккаунта через подбор комбинации – они научились новым техникам.

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