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Российские хакеры "положили" сайт сейма Латвии после обвинения России в "спонсорстве терроризма"Оперативно сработали
Хакерская группа Killnet спустя час после заявления председатель комиссии сейма по иностранным делам Латвии, где он назвал Россию “спонсором терроризма”, положила сайт сейма страны и приложили этому доказательства.
Сейм Латвии - Мы Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма!
Killnet
Сегодня председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс обвинил России в том, что она “многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации”. Помимо этого страна также призвала остальных участников Евросоюза немедленно прекратить выдачу въездных и туристических виз гражданам РФ и Белоруссии.
Ранее специалисты «Роскачества» развенчали миф о безопасности сложных паролей, так как хакеры уже не пользуются методами взлома аккаунта через подбор комбинации – они научились новым техникам.