Российские хакеры "положили" сайт сейма Латвии после обвинения России в "спонсорстве терроризма"

Сегодня председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс обвинил России в том, что она “многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации”. Помимо этого страна также призвала остальных участников Евросоюза немедленно прекратить выдачу въездных и туристических виз гражданам РФ и Белоруссии.

Ранее специалисты «Роскачества» развенчали миф о безопасности сложных паролей, так как хакеры уже не пользуются методами взлома аккаунта через подбор комбинации – они научились новым техникам.