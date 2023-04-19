Наука и технологии
13:45, 19 апреля 2023
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Российские космонавты на 6,5 часов вышли в открытый космос

Зачем это нужно было

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили первый выход в открытый космос в 2023 году для проведения технического обслуживания на Международной космической станции (МКС). Выход в открытый космос длился 6 часов 37 минут.

Космонавты перенесли дополнительный радиационный теплообменник (РТОд) с помощью манипулятора ERA из модуля "Рассвет" и установили его на модуль "Наука".

Техническое обслуживание включало отстыковку электрического кабеля между РТОд и модулем "Рассвет", снятие заглушек на радиаторе, перенос РТОд с помощью манипулятора ERA с "Рассвета" на модуль "Наука", механическую и гидравлическую стыковку РТОд с "Наукой" и подключение электрического кабеля между модулем и радиатором.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Госкорпорация возобновит проектирование ракеты сверхтяжелого класса уже в 2024 году. По его словам, программа уже разработана и отправлена на утверждение.

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