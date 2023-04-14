Россия возобновит разработку новейшей ракеты сверхтяжелого класса в 2024 году

Россия возобновит разработку новейшей ракеты сверхтяжелого класса в 2024 годуЖдать недолго
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Госкорпорация возобновит проектирование ракеты сверхтяжелого класса уже в 2024 году. По его словам, программа уже разработана и отправлена на утверждение.
Фото: Ferra.ru
Он добавил, что у них есть крайний срок в следующем году и они уже должны начать проектирование ракеты.
Работы по техническому проектированию российской сверхтяжелой ракеты были приостановлены более двух лет назад в феврале 2021 года. Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы Роскосмоса, заявил, что при создании ракеты должны использоваться новейшие технологии, а не разработки 20-летней давности.
В то время сообщалось, что внешний вид ракеты будет изменен, а метановые двигатели заменят кислородно-керосиновые.
Ранее стало известно, что ведомство готовится к созданию системы прямого подключения мобильных телефонов к сети даже при отсутствии рядом сотовой инфраструктуры.