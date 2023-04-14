Россия возобновит разработку новейшей ракеты сверхтяжелого класса в 2024 году

Он добавил, что у них есть крайний срок в следующем году и они уже должны начать проектирование ракеты.

Работы по техническому проектированию российской сверхтяжелой ракеты были приостановлены более двух лет назад в феврале 2021 года. Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы Роскосмоса, заявил, что при создании ракеты должны использоваться новейшие технологии, а не разработки 20-летней давности.

В то время сообщалось, что внешний вид ракеты будет изменен, а метановые двигатели заменят кислородно-керосиновые.

Ранее стало известно, что ведомство готовится к созданию системы прямого подключения мобильных телефонов к сети даже при отсутствии рядом сотовой инфраструктуры.