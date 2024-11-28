Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнили

Как отмечает Бражников, космос — огромный риск для тех, кто отважился бросить вызов земному притяжению, а космические рекорды — это не просто цифры в статистике. За каждым из них стоит «невероятное мужество, тяжелейший труд и бесконечная преданность своему делу» .

В космических рекордах, упомянутых в статье, распределение достижений выглядит следующим образом:

Российские (включая СССР).

Самое длительное пребывание в космосе: Геннадий Падалка (878 дней) и Олег Кононенко (более 1000 дней).

Самый долгий одиночный полёт: Валерий Поляков (437 суток).

Самый молодой космонавт: Герман Титов (25 лет).

Рекорд по выходам в открытый космос: Анатолий Соловьёв (16 выходов, 78 часов).