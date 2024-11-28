Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнили

Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнилиВсе народы в освоении космоса важны
Как отмечает Бражников, космос — огромный риск для тех, кто отважился бросить вызов земному притяжению, а космические рекорды — это не просто цифры в статистике. За каждым из них стоит «невероятное мужество, тяжелейший труд и бесконечная преданность своему делу».
В космических рекордах, упомянутых в статье, распределение достижений выглядит следующим образом:
Российские (включая СССР).
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Самое длительное пребывание в космосе: Геннадий Падалка (878 дней) и Олег Кононенко (более 1000 дней).
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Самый долгий одиночный полёт: Валерий Поляков (437 суток).
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Самый молодой космонавт: Герман Титов (25 лет).
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Рекорд по выходам в открытый космос: Анатолий Соловьёв (16 выходов, 78 часов).
И много чего ещё: первая орбитальная станция, первый искусственный спутник Луны, первые аппараты на Луне, Марсе, Венере - далеко это не всё, отмечает эксперт.
Американские рекорды тоже могут удивить.
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Самый короткий полёт: Алан Шепард (15 минут 28 секунд).
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Самый дальний полёт: экипаж «Аполлона-13» (401 056 км).
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Самый пожилой: Джон Гленн (77 лет) и Уолли Фанк (82 года).
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Самый долгий выход в открытый космос: Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс (почти 9 часов).
«Международные» же рекорды выглядят следующим образом:
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Самое большое число одновременно пристыкованных кораблей: 6 на МКС (апрель 2016).
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Самое большое количество людей на орбите: 17 космонавтов из шести стран.
Всё это лишь краткая сводка, за подробными данными советуем вам ознакомиться со статьей Юрия Бражникова по ссылке ниже