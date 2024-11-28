Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 16:53
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Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнили

Все народы в освоении космоса важны
Космическая гонка между СССР и США стала не только символом технологического прогресса, но и ареной для установления уникальных рекордов, которые до сих пор восхищают. Так, российские, советские и американские рекорды были подробно описаны автором Ferra.ru Юрием Бражниковым.
Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнили
© Ferra

Как отмечает Бражников, космос — огромный риск для тех, кто отважился бросить вызов земному притяжению, а космические рекорды — это не просто цифры в статистике. За каждым из них стоит «невероятное мужество, тяжелейший труд и бесконечная преданность своему делу».

В космических рекордах, упомянутых в статье, распределение достижений выглядит следующим образом:

Российские (включая СССР).

  • Самое длительное пребывание в космосе: Геннадий Падалка (878 дней) и Олег Кононенко (более 1000 дней).

  • Самый долгий одиночный полёт: Валерий Поляков (437 суток).

  • Самый молодой космонавт: Герман Титов (25 лет).

  • Рекорд по выходам в открытый космос: Анатолий Соловьёв (16 выходов, 78 часов).

И много чего ещё: первая орбитальная станция, первый искусственный спутник Луны, первые аппараты на Луне, Марсе, Венере - далеко это не всё, отмечает эксперт.

Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнили
© Ferra

Американские рекорды тоже могут удивить.

  • Самый короткий полёт: Алан Шепард (15 минут 28 секунд).

  • Самый дальний полёт: экипаж «Аполлона-13» (401 056 км).

  • Самый пожилой: Джон Гленн (77 лет) и Уолли Фанк (82 года).

  • Самый долгий выход в открытый космос: Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс (почти 9 часов).

Российские, советские и американские рекорды в космосе сравнили
© Ferra

«Международные» же рекорды выглядят следующим образом:

  • Самое большое число одновременно пристыкованных кораблей: 6 на МКС (апрель 2016).

  • Самое большое количество людей на орбите: 17 космонавтов из шести стран.

Всё это лишь краткая сводка, за подробными данными советуем вам ознакомиться со статьей Юрия Бражникова по ссылке ниже