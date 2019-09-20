Российские власти позволили Tele2 тестировать виртуальные SIM-карты

Об этом журналистам сообщило само ведомство. По информации пресс-службы Минкомсвязи, Tele2 решил вопросы обеспечения безопасности eSIM. Тестовый алгоритм позволяет полностью идентифицировать абонентов.

В ведомстве также рассказали, что участниками эксперимента станут 15 тысяч абонентов. Правда, в какие сроки, пока неясно. ТАСС уточняет, что Tele2 уже возобновил выдачу eSIM в нескольких московских салонах связи.

Напомним, технология виртуальной SIM-карты позволяет абоненту не применять физическую «симку». eSIM поддерживается, например, iPhone XS, XS Max и XR, а также новыми моделями — iPhone 11 и iPhone 11 Pro. В России пока законодательство не позволяет ввести полноценную поддержку eSIM.