Российское подразделение Microsoft идёт ко дну

За прошлый год чистая прибыль ООО «Майкрософт рус» составила 567 миллионов рублей. Выручка тоже упала на 14% до объёма в 7,97 миллиарда рублей.

Журналисты опросили экспертов, чтобы узнать, по каким причинам могла снизиться прибыль российского подразделения корпорации. Многие из них связывают данный процесс с политикой импортозамещения, по которой госсектор в России не имеет права закупать иностранное ПО при наличии российских аналогов. При этом, 30% выручки Microsoft зависит от от госучреждений, а 40% — от государственных же компаний.

В следующем году ситуация для Microsoft только ухудшится, поскольку госсектор будет планомерно снижать долю иностранного ПО в закупках.

Напомним, в прошлом году в сети появились слухи о том, что Microsoft может вовсе уйти из России. Компания опровергла сообщения, но рассказала о смене бизнес-подхода. Из-за этого в онлайн-магазине Microsoft Store сейчас цены указываются в долларах.