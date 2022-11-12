Россия испытала "умный прицел" для минометов

Россия испытала "умный прицел" для минометовУспешно
Дмитрий Рогозин, бывший глава государственной корпорации "Роскосмос", заявил об успешном испытании минометного артиллерийского терминала в ДНР. Этим он поделился в своем Telegram-канале, опубликовав видео с испытаний.
Сегодня на Донбассе наша техническая группа Учебного центра "Царские волки" совместно с бойцами 1-го Армейского корпуса ДНР завершила с положительным результатом испытания "умного прицела" для минометов. Скоро новая технология покажет себя в бою по всей линии фронта.
Разработчик терминала рассказал, что во время испытаний первая и вторая мина попали в одну и ту же область. Так, по его словам, осталось разобраться с баллистическим компьютером, “но это уже вопрос технологии".
Ранее компания-разработчик беспилотников ZALA Aero сообщила, что ради обучения операторов отечественных барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" оцифровала карту всей Украины.