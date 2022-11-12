Россия испытала "умный прицел" для минометов

Разработчик терминала рассказал, что во время испытаний первая и вторая мина попали в одну и ту же область. Так, по его словам, осталось разобраться с баллистическим компьютером, “но это уже вопрос технологии".

Ранее компания-разработчик беспилотников ZALA Aero сообщила, что ради обучения операторов отечественных барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" оцифровала карту всей Украины.