Он подчеркнул, что помимо боеприпасов, танков и боевых машин пехоты НАТО поставляет на Украину значительное количество мин, как противопехотных, так и противотанковых.

Российские военнослужащие получили образцы этих мин и проводят практические занятия по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению инженерных боеприпасов противника.

Кроме того, российские военные инженеры имеют доступ к инженерной бронетехнике, производимой странами НАТО.

Ранее Пентагон планировал провести тесты на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, но после предполётной проверки решил отказаться от этого шага. Причины отмены не раскрываются, что добавляет интриги к ситуации.