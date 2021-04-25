Россия не станет летать на космических кораблях Илона Маска

В Twitter издание «Газета.ру» написало, что Роскосмос ведёт переговоры о доставке космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon. На это Рогозин ответил: «Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть».

Ранее Илон Маск говорил, что SpaceX готова сотрудничать с Россией. А пресс-секретарь Роскосмоса заявил радиостанции «Говорит.Москва», что государственная компания ведёт переговоры с NASA о таких полётах. Он сообщил, что графика переговоров или даты их окончания нет. Но как только будут достигнуты договорённости, корпорация о них расскажет.