Россия пополнила флот двумя новейшими атомными подлодками

Россия пополнила флот двумя новейшими атомными подлодкамиВ чем их особенность
В результате обновления военно-морской мощи России на вооружение поступили две атомные подводные лодки - стратегическая «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») и многоцелевая «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»), пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. Как сообщают отраслевые инсайдеры, уже подписаны документы о передаче этих новейших кораблей российскому военно-морскому флоту.
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Построенные на передовом заводе «Севмаш» в Северодвинске, эти подводные лодки представляют собой отличное дополнение для мощи флота. Инсайдер сообщил, что официальная церемония подъема флага, означающая их полное включение в состав флота, состоится после 10 декабря.
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов в ходе выступления рассказал, что дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 — не последняя ни для Тихоокеанского флота, ни для других флотов России.