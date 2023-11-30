Россия пополнила флот двумя новейшими атомными подлодками

Построенные на передовом заводе «Севмаш» в Северодвинске, эти подводные лодки представляют собой отличное дополнение для мощи флота. Инсайдер сообщил, что официальная церемония подъема флага, означающая их полное включение в состав флота, состоится после 10 декабря.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов в ходе выступления рассказал, что дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 — не последняя ни для Тихоокеанского флота, ни для других флотов России.