Россия завоевала 5 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде

В олимпиаде участвовали 10 школьников из Москвы, Московской области и Новосибирска. Соревнование проводилось дистанционно на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Золотые медали получили Иван Ермолаев, Леонард Гуранда, Денис Скрипка, Евгений Мотков и Яков Бахтияров.

Серебряными медалями награждены Майя Суслякова, Николай Гамынин, Михаил Лазарев, Анна Михайлова и Егор Ткачев.

Руководителем команды стал старший методист Центра педагогического мастерства Иван Утешев, его помощниками — студенты МФТИ Даниил Галустов, Илья Зворыкин и Владимир Сячин.