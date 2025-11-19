Россия завоевала 5 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде

Опубликовано 19 ноября 2025, 16:471 мин.
Россия завоевала 5 золотых медалей на Международной астрономической олимпиадеПоздравляем
Сборная России показала высокий результат на 29-й Международной астрономической олимпиаде. Она проходила с 6 по 17 ноября в Бангладеш. Российские школьники завоевали 5 золотых и 5 серебряных медалей.
© Ferra.ru
В олимпиаде участвовали 10 школьников из Москвы, Московской области и Новосибирска. Соревнование проводилось дистанционно на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
Золотые медали получили Иван Ермолаев, Леонард Гуранда, Денис Скрипка, Евгений Мотков и Яков Бахтияров.
Серебряными медалями награждены Майя Суслякова, Николай Гамынин, Михаил Лазарев, Анна Михайлова и Егор Ткачев.
Руководителем команды стал старший методист Центра педагогического мастерства Иван Утешев, его помощниками — студенты МФТИ Даниил Галустов, Илья Зворыкин и Владимир Сячин.