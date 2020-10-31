Россиянам объяснили преимущества виртуальной SIM-карты над обычной

По поводу eSIM с изданием «РИА Новости» беседовал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Пётр Прокофьев.

По его словам, физическая симка — это технология прошлого века, которая ограничивает возможности «умных» устройств и абонентского оборудования. Среди преимуществ eSIM:

удалённая смена оператора (не нужно менять физическую SIM-карту при желании подключиться к другому оператору, даже к иностранному в путешествиях);

сниженная стоимость;

упрощение работы с устройствами интернета вещей (можно удалённо управлять подпиской большого количества таких девайсов).

Эксперт упомянул и недостатки технологии. Это и необходимость оператора настроить специализированную инфраструктуру, и пробелы в законодательстве, из-за которых абоненту всё равно придётся подтверждать свою личность в офисе оператора.