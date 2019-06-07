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Россиянам предложили выбрать имя для далёкой звезды

Для оранжевого карлика HAT-P-3 и его планеты
Международный астрономический союз сообщил о начале конкурса NameExoWorlds. В его рамках жители 70 стран будут выбирать имя для нескольких десятков небесных тел. Россиянам предложили придумать название для звезды HAT-P-3 и вращающегося вокруг неё горячего юпитера HAT-P-3b.

HAT-P-3 — звезда в созвездии Большая Медведица, находится на расстоянии 456 световых лет от Земли. Принадлежит к виду оранжевый карлик. Так называют звёзды главной последовательности спектрального класса K и класса светимости V. Вокруг HAT-P-3 вращается как минимум одна планета — так называемый горячий юпитер.

Любой желающий может предложить имена для этих двух объектов. Они должны быть связаны с важными географическими открытиями или объектами, культурой или историческими личностями.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно только заполнить короткую форму регистрации. Продлится NameExoWorlds до ноября, а итоги подведут в декабре.

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