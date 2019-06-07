Россиянам предложили выбрать имя для далёкой звезды

HAT-P-3 — звезда в созвездии Большая Медведица, находится на расстоянии 456 световых лет от Земли. Принадлежит к виду оранжевый карлик. Так называют звёзды главной последовательности спектрального класса K и класса светимости V. Вокруг HAT-P-3 вращается как минимум одна планета — так называемый горячий юпитер.

Любой желающий может предложить имена для этих двух объектов. Они должны быть связаны с важными географическими открытиями или объектами, культурой или историческими личностями.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно только заполнить короткую форму регистрации. Продлится NameExoWorlds до ноября, а итоги подведут в декабре.