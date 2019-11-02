Россиянам уменьшили дневную норму соли

Норму закрепили в Рекомендациях по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Теперь показатели в российских документах соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Итак эксперты советуют употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Также нужно покупать только йодированную соль для профилактики заболеваний, вызванных недостатком йода.

Как говорит заместитель министра здравоохранения, многие россияне норму не соблюдают, а это чревато увеличением риска повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта.

Чтобы уменьшить количество соли в рационе эксперты советуют сократить её объёмы при приготовлении пищи, ограничить солёные закуски и выбирать слабосолёные продукты. Также людям рекомендуют убрать солонки со стола.