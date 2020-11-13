Россияне потратили на последней распродаже AliExpress больше денег, чем в 2019 году

Продажи товаров на платформе 11 ноября 2020 составили 19,3 млрд рублей. В прошлом году 11 и 12 ноября россияне потратили на AliExpress чуть больше 17 млрд рублей.

The Bell также сообщает, что в этом году в первый час распродажи покупатели взяли товаров на общую сумму почти в 4 млрд рублей.

Самым популярным товаром среди россиян оказался смартфон Xiaomi POCO X3. В пятёрку помимо этого вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 на 64 ГБ, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR на 64 ГБ.