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Сегодня в 14:45
Россияне смогут четыре раза увидеть соединение планет в феврале
Но надо пытаться ловить перед самым восходом Солнца
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал, что в феврале у россиян будет возможность четыре раза увидеть на небе соединение планет. Наилучшая видимость ожидается в южных регионах страны.
Астроном рассказал ТАСС, что астрономическое явление можно будет наблюдать на рассвете. По его словам, за год обычно происходит 19 таких соединений. Четыре из них будут доступны для наблюдений в феврале. «Регион для наблюдения не так важен. Но чем южнее, тем лучше, мне так кажется», — уточнил собеседник агентства.
6 февраля произойдёт первое соединение — визуально на небе сойдутся планеты Венера и Сатурн. 11 февраля ожидается соединение Венеры с Юпитером. 10 февраля сблизятся Меркурий с Венерой, а 15 февраля — Меркурий с Юпитером. Планеты поднимутся сразу перед восходом Солнца.