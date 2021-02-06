Россияне смогут четыре раза увидеть соединение планет в феврале

Астроном рассказал ТАСС, что астрономическое явление можно будет наблюдать на рассвете. По его словам, за год обычно происходит 19 таких соединений. Четыре из них будут доступны для наблюдений в феврале. «Регион для наблюдения не так важен. Но чем южнее, тем лучше, мне так кажется», — уточнил собеседник агентства.

6 февраля произойдёт первое соединение — визуально на небе сойдутся планеты Венера и Сатурн. 11 февраля ожидается соединение Венеры с Юпитером. 10 февраля сблизятся Меркурий с Венерой, а 15 февраля — Меркурий с Юпитером. Планеты поднимутся сразу перед восходом Солнца.