Россияне стали чаще выбирать доставку до двери при покупках в интернет-магазинах

Представители компании сообщили о росте такого вида доставки на 20%. Также увеличилась и доля посылок, доставляемых в постаматы. В начале марта 2020 на них пришёлся каждый четвёртый заказ.

Ozon также увидела рост количества товаров в корзине покупателей. Вырос спрос на товары для домашнего досуга. В основном речь идёт о подписках на игры и онлайн-кинотеатры (увеличение на 211%,), а также о настольных играх (+80%).

Напомним, при доставке до двери клиент может выбрать опции «оставить у двери» или «у консьержа». Если посылку украдут, то компания вернёт за неё деньги.