С-300 легко уничтожат истребители F-16: американский военный обозревательОни никогда в бою не сталкивались
Согласно статье в журнале 19FortyFive, российские системы ПВО С-300 легко смогут противостоять американским истребителям F-16, если западные страны решат передать их украинским вооруженным силам.
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Военный обозреватель отмечает, что датские и голландские F-16 никогда не сталкивались с российскими системами ПВО в реальных боевых условиях. Кроме того, эти истребители четвертого поколения могут оказаться не в состоянии превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300.
Автор также подчеркивает сложность обучения украинских пилотов управлению этими незнакомыми для них самолетами.
Ранее стало известно, что Украина получит первую партию Abrams через пару недель, а если быть точнее, то в середине сентября, сообщили источники, знакомые с планами военных.