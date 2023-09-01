С-300 легко уничтожат истребители F-16: американский военный обозреватель

Военный обозреватель отмечает, что датские и голландские F-16 никогда не сталкивались с российскими системами ПВО в реальных боевых условиях. Кроме того, эти истребители четвертого поколения могут оказаться не в состоянии превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300.

Автор также подчеркивает сложность обучения украинских пилотов управлению этими незнакомыми для них самолетами.

Ранее стало известно, что Украина получит первую партию Abrams через пару недель, а если быть точнее, то в середине сентября, сообщили источники, знакомые с планами военных.