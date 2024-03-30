С апреля за ввезенные из-за рубежа посылки дороже $ 200 придется платить пошлину

Ранее, в апреле 2022 года, порог был временно увеличен до € 1 тыс. в качестве меры поддержки населения в условиях санкционного давления. Теперь без уплаты пошлин можно за рубежом заказать товары ценой до € 200 и весом до 31 кг. «В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее € 2 за 1 кг», — цитирует слова ФТС РБК.

Однако крупнейшие маркетплейсы на этом фоне опасаются сокращения ассортимента, роста цен и снижения доступности зарубежных товаров. А в Научно-исследовательском финансовом институте Минфина напомнили, что решение о таком повышенном пороге было временным, и сегодня «мера себя исчерпала», пишет издание.