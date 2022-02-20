С чем чаще всего связана бессонница

При этом причин достаточно много

У каждого бывало такое: пытаешься уснуть, вроде кажется, что прошло уже достаточно много времени, а нет – всего 15 минут. Это стандартная ситуация, если у вас бессонница. К счастью, сомнолог София Черкасова назвала основные причины бессонницы, что может помочь в ее решении.