С чем чаще всего связана бессонница

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С чем чаще всего связана бессонницаПри этом причин достаточно много
У каждого бывало такое: пытаешься уснуть, вроде кажется, что прошло уже достаточно много времени, а нет – всего 15 минут. Это стандартная ситуация, если у вас бессонница. К счастью, сомнолог София Черкасова назвала основные причины бессонницы, что может помочь в ее решении.
Черкасова отметила, что, в большинстве ситуаций, проблемы со сном являются следствием недостаточной физической активности, избытка кофеина, частого использования гаджетов, а также большого количества стрессов.
При этом все причины бессонницы можно разделить на группы: образ жизни, органические причины, телесные, психопатология. А если бессонница не попадает ни под одну из этих групп, то ее считают неорганической.
Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, приём некоторых лекарственных препаратов
София Черкасова
Сомнолог
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Источник: RT