С какими кибератаками сталкивается "Роскосмос"

Шадрин заявил, что в последнее время госкорпорация успешно отражает часть массированных DDoS-атак на сайт. Такие атаки обычно используют с целью перегрузить сервера для доступа к конфиденциальной информации.

По словам эксперта, эти атаки проводятся из-за рубежа, но в этом смысла мало. Потому что на сайте нет никаких важных файлов, объясняет Шадрин.

Ранее Андрей Ионин, эксперт в области космонавтики рассказал, к чему может привести отказ OneWeb, компании, которая сотрудничала с госкорпорацией для запуска спутникового интернета, от соблюдения требований “Роскосмоса”. По его словам, все может привести к полному банкротству британской компании.