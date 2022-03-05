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С какими кибератаками сталкивается "Роскосмос"И есть ли в них смысл
Константин Шадрин, директор департамента цифрового развития «Роскосмоса» рассказал, с какими кибератаки сталкивается госкорпорация в последнее время.
Шадрин заявил, что в последнее время госкорпорация успешно отражает часть массированных DDoS-атак на сайт. Такие атаки обычно используют с целью перегрузить сервера для доступа к конфиденциальной информации.
По словам эксперта, эти атаки проводятся из-за рубежа, но в этом смысла мало. Потому что на сайте нет никаких важных файлов, объясняет Шадрин.
Ранее Андрей Ионин, эксперт в области космонавтики рассказал, к чему может привести отказ OneWeb, компании, которая сотрудничала с госкорпорацией для запуска спутникового интернета, от соблюдения требований “Роскосмоса”. По его словам, все может привести к полному банкротству британской компании.
Источник: ТАСС