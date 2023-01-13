Самая большая ракета в истории человечества: как выглядит Starship Илона Маска в собранном виде

Самая большая ракета в истории человечества: как выглядит Starship Илона Маска в собранном видеИ когда она должна быть запущена
SpaceX полным ходом готовится к долгожданному орбитальному испытательному полету своей ракеты Starship (самой большой в истории человечества, между прочим). А параллельно компания ожидает разрешения на полет от Федерального управления гражданской авиации США.
Фото: SpaceX
Ожидается, что ракета будет готова к запуску с космодрома Starbase компании в следующем месяце, хотя полет еще должен быть одобрен Федеральным управлением гражданской авиации США.
На данный момент эта ракета является самой большой в мире, для ее запуска используются 33 двигателя. Аэрокосмическая компания, кстати, поделилась изображениями собранного звездолета. Ракета состоит из двух частей. Это первая ступень ракеты-носителя Super Heavy и вторая ступень - космический корабль Starship. В собранном виде высота всего этого достигает 120 метров.