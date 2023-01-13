Самая большая ракета в истории человечества: как выглядит Starship Илона Маска в собранном виде

На данный момент эта ракета является самой большой в мире, для ее запуска используются 33 двигателя. Аэрокосмическая компания, кстати, поделилась изображениями собранного звездолета. Ракета состоит из двух частей. Это первая ступень ракеты-носителя Super Heavy и вторая ступень - космический корабль Starship. В собранном виде высота всего этого достигает 120 метров.