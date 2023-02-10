Самая большая в мире ракета Starship готова к запуску

Самая большая в мире ракета Starship готова к запускуОсталось дождаться разрешения Федерального авиационного управления США
SpaceX провела испытательный запуск 31 из 33 двигателей в ракетном ускорителе своего прототипа крупнейшей в мире ракете Starship. Таким образом, компания готова к первому запуску Starship на орбиту.
Фото: SpaceX
Генеральный директор компании Илон Маск сообщил в Twitter, что SpaceX самостоятельно выключила один двигатель перед испытанием, а другой двигатель "остановился сам по себе".
Но при этом "все еще достаточно двигателей, чтобы достичь орбиты!", пишет Маск.
Starship предназначен для доставки грузов и людей за пределы Земли, в том числе и на Марс. Хотя SpaceX надеялась осуществить первый орбитальный запуск Starship еще летом 2021 года, задержки в ходе работ и одобрение регулирующих органов отодвинули эти сроки.
Для запуска крупнейшей ракеты все еще необходима лицензия Федерального авиационного управления США.