Самая большая в мире ракета Starship готова к запуску

Генеральный директор компании Илон Маск сообщил в Twitter, что SpaceX самостоятельно выключила один двигатель перед испытанием, а другой двигатель "остановился сам по себе".

Но при этом "все еще достаточно двигателей, чтобы достичь орбиты!", пишет Маск.

Starship предназначен для доставки грузов и людей за пределы Земли, в том числе и на Марс. Хотя SpaceX надеялась осуществить первый орбитальный запуск Starship еще летом 2021 года, задержки в ходе работ и одобрение регулирующих органов отодвинули эти сроки.

Для запуска крупнейшей ракеты все еще необходима лицензия Федерального авиационного управления США.