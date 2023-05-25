Samsung продемонстрировала скручивающийся OLED-дисплей

Кроме того, Samsung Display встроила в OLED-дисплей (уже другой) светочувствительный органический фотодиод, позволяющий сканировать отпечатки пальцев в любом месте поверхности экрана. Прототип сенсорного OLED-дисплея также может измерять такие показатели здоровья, как частота сердечных сокращений, кровяное давление и уровень стресса, обнаруживая тонкие различия в отраженном свете, вызванные сокращениями кровеносных сосудов.