Samsung продемонстрировала скручивающийся OLED-дисплей

Samsung продемонстрировала скручивающийся OLED-дисплейИ не только
Samsung Display демонстрирует свои последние OLED-инновации на SID Display Week. Среди основных новинок - сворачиваемый экран для ноутбука. Прототип начинается с 4,9 см в высоту и раскрывается до 31 см в диагонали с разрешением FHD+ 1 200 x 1 920 пикселей.
Посетители мероприятия смогут увидеть перекатывающийся дисплей в действии, а для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, доступна видеозапись.
Кроме того, Samsung Display встроила в OLED-дисплей (уже другой) светочувствительный органический фотодиод, позволяющий сканировать отпечатки пальцев в любом месте поверхности экрана. Прототип сенсорного OLED-дисплея также может измерять такие показатели здоровья, как частота сердечных сокращений, кровяное давление и уровень стресса, обнаруживая тонкие различия в отраженном свете, вызванные сокращениями кровеносных сосудов.
Он обладает уникальной способностью ощущать пальцы обеих рук одновременно, предоставляя более точную информацию о состоянии здоровья по сравнению с существующими носимыми устройствами.