Наука и технологии
Опубликовано 29 июля 2024, 09:00
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Сборную Канады по футболу наказали за шпионаж с дронов на Олимпиаде

Штраф
Женская сборная Канады по футболу была оштрафована FIFA за шпионаж во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команда была оштрафована на 226 000 долларов и лишена шести очков на групповом этапе турнира.
Сборную Канады по футболу наказали за шпионаж с дронов на Олимпиаде
© Ferra

Дисциплинарный комитет FIFA признал канадскую команду виновной в шпионаже за своими соперниками. Санкции не ограничиваются денежными штрафами и лишением очков: главному тренеру Беверли Пристман, помощнику тренера Жасмин Мандер и аналитику Джозефу Ломбарди запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение одного года.

Несмотря на разногласия, команда одержала победу со счетом 2:1 над Новой Зеландией в своем стартовом матче 25 июля. Впереди у команды еще групповые матчи против Франции и Колумбии.

22 июля во время тренировки в Сент-Этьене представители Новой Зеландии обнаружили беспилотник, зависший рядом с полем. Выяснилось, что оператором дрона была Джозеф Ломбарди, неаккредитованный аналитик Канадской футбольной ассоциации.