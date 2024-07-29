Сборную Канады по футболу наказали за шпионаж с дронов на Олимпиаде

Дисциплинарный комитет FIFA признал канадскую команду виновной в шпионаже за своими соперниками. Санкции не ограничиваются денежными штрафами и лишением очков: главному тренеру Беверли Пристман, помощнику тренера Жасмин Мандер и аналитику Джозефу Ломбарди запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение одного года.

Несмотря на разногласия, команда одержала победу со счетом 2:1 над Новой Зеландией в своем стартовом матче 25 июля. Впереди у команды еще групповые матчи против Франции и Колумбии.

22 июля во время тренировки в Сент-Этьене представители Новой Зеландии обнаружили беспилотник, зависший рядом с полем. Выяснилось, что оператором дрона была Джозеф Ломбарди, неаккредитованный аналитик Канадской футбольной ассоциации.