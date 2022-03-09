Считаем чужие деньги: прибыль ZTE за последний год превысила миллиард долларов

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Считаем чужие деньги: прибыль ZTE за последний год превысила миллиард долларовСпасибо сетям нового поколения
ZTE Corp. сообщила, что ее чистая прибыль за 2021 год выросла почти на 60% благодаря увеличению вкладов в беспроводные связи 5G и серверные технологии, составив 1,08 млрд долларов.
Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании составила 6,81 млрд юаней ($1,08 млрд) по сравнению с 4,26 млрд юаней годом ранее, сообщила компания ZTE.
При этом, аналитики ожидали, что чистая прибыль ZTE в 2021 году составит 7,06 млрд юаней. Компания связывает такую прибыль с сильным развитием новой информационной инфраструктуры, в том числе беспроводными сетями пятого поколения (5G).
Ранее ZTE представила на MWC в этом году рекордный по скорости WiFi-роутер нового поколения, который способен “выдавать” до 10 Гбит/с.
Источник: Morning Star