Считаем чужие деньги: прибыль ZTE за последний год превысила миллиард долларов

Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании составила 6,81 млрд юаней ($1,08 млрд) по сравнению с 4,26 млрд юаней годом ранее, сообщила компания ZTE.

При этом, аналитики ожидали, что чистая прибыль ZTE в 2021 году составит 7,06 млрд юаней. Компания связывает такую прибыль с сильным развитием новой информационной инфраструктуры, в том числе беспроводными сетями пятого поколения (5G).

Ранее ZTE представила на MWC в этом году рекордный по скорости WiFi-роутер нового поколения, который способен “выдавать” до 10 Гбит/с.