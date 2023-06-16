Считавшийся вымершим вид птиц вновь обнаружен. Но есть нюанс

Выводы команды, опубликованные в журнале Ecology and Evolution, включали подробный анализ видео- и аудиоматериалов, демонстрирующих уникальные крики и поведение птицы.

Однако убедительных доказательств по-прежнему не хватает, и скептики остаются неубежденными. Проблема заключается в получении четких доказательств, поскольку даже существующие видеозаписи 1930-х годов все еще более четкие, нежели недавние материалы.

Независимо от статуса белоклювого дятла, эксперты подчеркивают важность защиты болот и других многочисленных видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Кстати о птицах. Одна из самых древних эволюционных загадок, которая ещё и стала популярной среди обычных людей — это вопрос: а что было раньше, яйцо или курица? Так вот, учёные нашли ответ на извечный вопрос.