Считавшийся вымершим вид птиц вновь обнаружен. Но есть нюанс

Считавшийся вымершим вид птиц вновь обнаружен. Но есть нюансНужны более веские доказательства
Белоклювый дятел, вид, считавшийся вымершим с середины 20-го века, возможно, объявился вновь. Группа исследователей недавно объявила о свидетельствах «возможных дятлов с клювами цвета слоновой кости».
Выводы команды, опубликованные в журнале Ecology and Evolution, включали подробный анализ видео- и аудиоматериалов, демонстрирующих уникальные крики и поведение птицы.
Однако убедительных доказательств по-прежнему не хватает, и скептики остаются неубежденными. Проблема заключается в получении четких доказательств, поскольку даже существующие видеозаписи 1930-х годов все еще более четкие, нежели недавние материалы.
Независимо от статуса белоклювого дятла, эксперты подчеркивают важность защиты болот и других многочисленных видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Кстати о птицах. Одна из самых древних эволюционных загадок, которая ещё и стала популярной среди обычных людей — это вопрос: а что было раньше, яйцо или курица? Так вот, учёные нашли ответ на извечный вопрос.