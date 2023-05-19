Сделано вручную: Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT для работы

Сделано вручную: Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT для работыИ другие генеративные платформы ИИ
Пока OpenAI запускала официальное приложение ChatGPT для iPhone, Apple выслала сотрудниками внутреннюю памятку, запрещающую им использовать генеративные платформы ИИ, такие как ChatGPT и Copilot от GitHub, принадлежащий Microsoft.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Беспокойство вызвано потенциальным сбором конфиденциальных данных сотрудников этими системами искусственного интеллекта. Хотя ChatGPT ввел функции конфиденциальности после того, как в марте внутренняя ошибка раскрыла истории чатов, Apple по-прежнему опасается утечки запатентованного кода или конфиденциальной информации.
В памятке, которую просмотрели в WSJ также упоминается, что Apple разрабатывает собственную модель ИИ.
Ранее Apple опубликовала расписание своей предстоящей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2023, которая состоится в июне. На ней, кстати, ожидается анонс шлема виртуальной/дополненной реальности компании, о котором слухи ходят уже довольно давно.