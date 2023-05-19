Сделано вручную: Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT для работы

Беспокойство вызвано потенциальным сбором конфиденциальных данных сотрудников этими системами искусственного интеллекта. Хотя ChatGPT ввел функции конфиденциальности после того, как в марте внутренняя ошибка раскрыла истории чатов, Apple по-прежнему опасается утечки запатентованного кода или конфиденциальной информации.

В памятке, которую просмотрели в WSJ также упоминается, что Apple разрабатывает собственную модель ИИ.

Ранее Apple опубликовала расписание своей предстоящей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2023, которая состоится в июне. На ней, кстати, ожидается анонс шлема виртуальной/дополненной реальности компании, о котором слухи ходят уже довольно давно.