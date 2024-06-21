Сервис доставки FedEx с полицией создадут сеть наблюдения за автомобилями

Это сотрудничество предполагает обмен видеозаписями с камер наблюдения между FedEx и правоохранительными органами. Технология Flock Safety, уже развернутая в 4000 городов в более чем 40 штатах с помощью около 40 000 камер, отслеживает транспортные средства по различным идентификационным признакам, включая номерной знак, марку, модель и цвет.

Это сотрудничество вызвало обеспокоенность у активистов движения за гражданские права. Лиза Фемия, штатный юрист Electronic Frontier Foundation, подчеркнула, что частные организации не связаны теми же законами о прозрачности, что и государственные полицейские департаменты. Это может привести к отсутствию общественного контроля и бесконтрольному расширению массового наблюдения.