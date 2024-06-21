Сервис доставки FedEx с полицией создадут сеть наблюдения за автомобилями

Опубликовано 21 июня 2024, 19:30
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Сервис доставки FedEx с полицией создадут сеть наблюдения за автомобилямиС ИИ и технологией Flock Safety
Американская FedEx сотрудничает с местной полицией, чтобы усовершенствовать свою сеть наблюдения за автомобилями с помощью искусственного интеллекта, пишут СМИ. Транспортный гигант использует инструменты искусственного интеллекта от Flock Safety, стартапа стоимостью 4 миллиарда долларов, для мониторинга своих распределительных и грузовых объектов по всей стране. Но какую роль играет полиция?
Это сотрудничество предполагает обмен видеозаписями с камер наблюдения между FedEx и правоохранительными органами. Технология Flock Safety, уже развернутая в 4000 городов в более чем 40 штатах с помощью около 40 000 камер, отслеживает транспортные средства по различным идентификационным признакам, включая номерной знак, марку, модель и цвет.
Это сотрудничество вызвало обеспокоенность у активистов движения за гражданские права. Лиза Фемия, штатный юрист Electronic Frontier Foundation, подчеркнула, что частные организации не связаны теми же законами о прозрачности, что и государственные полицейские департаменты. Это может привести к отсутствию общественного контроля и бесконтрольному расширению массового наблюдения.