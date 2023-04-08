Северная Корея испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

В ходе испытания, которое продолжалось 71 час и 6 минут с 4 по 7 апреля, беспилотник проплыл по "эллиптическим и восьмиугольным маршрутам" 1000 километров, после чего взорвал фиктивный ядерный заряд.

Успешное испытание подтвердило "смертоносный потенциал" системы и ее надежность, сообщает Yonhap. Это произошло после того, как 24 марта лидер страны Ким Чен Ын провел первое испытание новой системы подводного ядерного оружия, способной вызвать "радиоактивное цунами".

Ранее Северная Корея предупредила США и Южную Корею о необходимости прекратить военные провокации, поскольку Пхеньян может прибегнуть к использованию ядерного оружия.