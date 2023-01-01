Северная Корея скоро запустит первый военный спутник

Северная Корея скоро запустит первый военный спутникДля этого даже создадут ракету
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и первой ракеты-носителя полностью отечественного производства.
Фото: Unsplash
Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи: “В докладе отмечено, что Государственное управление космических исследований должно провести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, чтобы продвинуться на заключительном этапе”, - говорится в сообщении.
После того как эти два проекта будут завершены, они будут немедленно испытаны.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что увеличит производство ядерных боеголовок "по экспоненте". Выступая перед членами партии, Ким также объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.