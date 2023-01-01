Северная Корея скоро запустит первый военный спутник

Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи: “В докладе отмечено, что Государственное управление космических исследований должно провести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, чтобы продвинуться на заключительном этапе”, - говорится в сообщении.

После того как эти два проекта будут завершены, они будут немедленно испытаны.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что увеличит производство ядерных боеголовок "по экспоненте". Выступая перед членами партии, Ким также объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.