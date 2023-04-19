Северная Корея запустит свой первый военный спутник-шпион

Северная Корея запустит свой первый военный спутник-шпионВсе идет по плану
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал чиновникам страны запустить военный спутник-шпион, как и планировалось, сообщает Korea Times со ссылкой на Центральное агентство новостей Северной Кореи.
Этот шаг рассматривается как часть усилий страны по укреплению своих разведывательных возможностей, при этом Ким также приказал запустить серию спутников-шпионов.
Северная Корея в последние годы активно развивает свою космическую программу, несмотря на международные санкции. В декабре страна провела испытания, связанные с разработкой спутника-шпиона.
Ранее стало известно, что правительство Японии объявило об эвакуации жителей острова Хоккайдо из-за угрозы со стороны запуска баллистической ракеты Северной Кореей. Ожидалось, что ракета упадет недалеко от этого острова. Однако она упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Канцелярия премьер-министра Японии создала чрезвычайный штаб в связи с запуском.