Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты Северной Кореи

Как сообщается, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Канцелярия премьер-министра Японии создала чрезвычайный штаб в связи с запуском.

Северная Корея уже около недели не выходит на контакт с Южной Кореей по военной линии, по данным информационного агентства Yonhap.

При этом не прошло и недели со дня, когда Северная Корея провела очередное успешное испытание подводного беспилотника Haeil 2, способного нести ядерный заряд, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Испытание продолжалось 71 час и 6 минут, беспилотник проплыл около 1000 километров, после чего взорвал фиктивный ядерный заряд.