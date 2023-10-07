Северная Корея запустит в космос разведывательный спутник

Это потенциальное окно запуска считается важным в связи с тем, что 10 октября Северная Корея отмечает 78-ю годовщину основания своей правящей Рабочей партии.

Предыдущие попытки Северной Кореи запустить спутник Malligyong-1 закончились неудачей в мае и августе.

Эксперты предполагают, что для Северной Кореи запуск спутника может быть более приоритетным, чем совершенствование его технических характеристик.

Еще месяц назад, кстати, Северная Корея спустила на воду новую тактическую атомную ударную подводную лодку «Герой Ким Кун Ок» в рамках усилий по укреплению своих военно-морских сил. На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.