Северокорейские ракеты в руках Украины оценил эксперт

Сообщалось, что эти снаряды, предположительно северокорейского производства, использовались украинскими вооруженными силами в реактивных системах залпового огня «Град». Однако украинские военнослужащие назвали эти боеприпасы ненадежными и не пригодными для использования. Предполагается, что ракеты могли быть произведены в 1980-х или 1990-х годах, и их возраст и условия хранения могли повлиять на их эффективность.

Эксперт добавил, что это могла быть партия, которая «подлежала списанию и последующей утилизации».