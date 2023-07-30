Северокорейские ракеты в руках Украины оценил эксперт

Северокорейские ракеты в руках Украины оценил экспертПро эти ракеты писало Financial Times
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Лентой.ру рассказал, что перехваченные в море северокорейские ракеты, которые Украина использует наряду с западными снарядами, не подходят для реактивных артиллерийских систем страны. По словам аналитика, эти снаряды не предназначались для Украины, и их точное состояние и назначение остаются неизвестными.
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Сообщалось, что эти снаряды, предположительно северокорейского производства, использовались украинскими вооруженными силами в реактивных системах залпового огня «Град». Однако украинские военнослужащие назвали эти боеприпасы ненадежными и не пригодными для использования. Предполагается, что ракеты могли быть произведены в 1980-х или 1990-х годах, и их возраст и условия хранения могли повлиять на их эффективность.
Эксперт добавил, что это могла быть партия, которая «подлежала списанию и последующей утилизации».