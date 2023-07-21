Школьников в России будут обучать управлению беспилотниками

Шейкин пояснил, что идея была разработана в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ, а затем представлена министру обороны РФ Сергею Шойгу. Предложение получило поддержку, в том числе и со стороны Минпросвещения.

Согласно плану, с 1 сентября на занятиях по военной подготовке школьники начнут изучать основы применения беспилотников.

Ранее инженеры швейцарской компании RigiTech представили новую технологию сброса груза с беспилотных дронов. Она обеспечивает доставку с воздуха с сантиметровой точностью.