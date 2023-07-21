Школьников в России будут обучать управлению беспилотниками

Школьников в России будут обучать управлению беспилотникамиУже с 1 сентября
В ближайшее время российские школьники в рамках начальной военной подготовки будут изучать основы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этой инициативе, как сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости, заявил Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.
Шейкин пояснил, что идея была разработана в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ, а затем представлена министру обороны РФ Сергею Шойгу. Предложение получило поддержку, в том числе и со стороны Минпросвещения.
Согласно плану, с 1 сентября на занятиях по военной подготовке школьники начнут изучать основы применения беспилотников.
Ранее инженеры швейцарской компании RigiTech представили новую технологию сброса груза с беспилотных дронов. Она обеспечивает доставку с воздуха с сантиметровой точностью.