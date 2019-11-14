Наука и технологии
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Шлемы пилотов американских истребителей приспособили для ночных полётов
Убрали зелёное свечение
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin устранила недостатки шлемов пилотов истребителей F-35 Lightning II, из-за которых было введено ограничение на полёты в условиях низкой освещённости.
Шлемы оснащены системой отображения информации. Выводится она на жидкокристаллический дисплей. Данные передают приборы самолёта, кроме того транслируются изображения с камер, установленных по периметру машины. В темноте система переключается в режим ночного видения. Особенности ЖК-дисплеев приводили к появлению зелёного свечения и значительному ухудшению изображения. Из-за этого министерство обороны США запретило истребителям F-35 садиться на авианосцы и десантные корабли по ночам.
Избавиться от недостатка шлемов для пилотов помогла замена жидкокристаллического дисплея на OLED-экран. Он устранил зелёное свечение и улучшил качество картинки.