Шлемы пилотов американских истребителей приспособили для ночных полётов

Шлемы оснащены системой отображения информации. Выводится она на жидкокристаллический дисплей. Данные передают приборы самолёта, кроме того транслируются изображения с камер, установленных по периметру машины. В темноте система переключается в режим ночного видения. Особенности ЖК-дисплеев приводили к появлению зелёного свечения и значительному ухудшению изображения. Из-за этого министерство обороны США запретило истребителям F-35 садиться на авианосцы и десантные корабли по ночам.

Избавиться от недостатка шлемов для пилотов помогла замена жидкокристаллического дисплея на OLED-экран. Он устранил зелёное свечение и улучшил качество картинки.