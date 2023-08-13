«Шпионы» США начнут делиться информацией о киберугрозах с частными компаниями

Недавно опубликованная Национальная разведывательная стратегия признает растущие угрозы кибератак и потенциальных пандемий виртуальных вирусов, призывая разведывательные службы сотрудничать за пределами традиционных границ секретности.

Этот подход направлен на выявление и противодействие возникающим транснациональным опасностям, таким как сбои в цепочках поставок.

Стратегия с годовым бюджетом около 90 миллиардов долларов призвана направлять усилия 18 разведывательных служб США, делая упор на обмен информацией как на «жизненно важный инструмент защиты нации».

А чуть ранее администрация Байдена объединилась с четырьмя ведущими компаниями в области искусственного интеллекта для защиты критически важной инфраструктуры США.