«Шпионы» США начнут делиться информацией о киберугрозах с частными компаниями

«Шпионы» США начнут делиться информацией о киберугрозах с частными компаниямиИ не только
Стремясь укрепить национальную безопасность, разведывательные службы США принимают новую стратегию, которая предполагает обмен большим количеством разведывательных данных с американскими компаниями, НПО и академическими кругами.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Недавно опубликованная Национальная разведывательная стратегия признает растущие угрозы кибератак и потенциальных пандемий виртуальных вирусов, призывая разведывательные службы сотрудничать за пределами традиционных границ секретности.
Этот подход направлен на выявление и противодействие возникающим транснациональным опасностям, таким как сбои в цепочках поставок.
Стратегия с годовым бюджетом около 90 миллиардов долларов призвана направлять усилия 18 разведывательных служб США, делая упор на обмен информацией как на «жизненно важный инструмент защиты нации».
А чуть ранее администрация Байдена объединилась с четырьмя ведущими компаниями в области искусственного интеллекта для защиты критически важной инфраструктуры США.