Штат США защитил космические компании от суда, если экипаж ракеты умрет

Закон об ответственности субъектов космических полетов освобождает космические компании от ответственности при определенных обстоятельствах. Такие компании, как SpaceX, принадлежащая Илону Маску, и Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, теперь будут защищены от гражданских исков, связанных с благополучием членов их экипажей.

Так, законодательство не будет защищать компании в случаях грубой халатности или умышленного причинения вреда членам экипажа. Члены экипажа должны будут подписать отказ от ответственности, признавая риски, связанные с космическими полетами, что освобождает компании от ответственности при соблюдении определенных условий.

Критики утверждают, что возложение бремени безопасности на членов экипажа может быть несправедливым, поскольку они не всегда полностью осознают риски, связанные с космическими полетами, а тем более не всегда способны на них повлиять.