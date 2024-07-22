Швейцарский ИИ будет анализировать спортсменов на Олимпийских играх 2024

Среди последних инноваций — камера Scan-o-Vision, способная делать до 40 000 снимков в секунду, что значительно ускоряет процесс фотофиниша. Omega также внедрила датчики движения на одежде спортсменов, получая подробные данные о таких показателях, как скорость, ускорение и даже количество гребков.

Помимо анализа данных в режиме реального времени, новые системы искусственного интеллекта Omega будут создавать детальные 3D-модели спортсменов в таких видах спорта, как прыжки в воду и гимнастика. Эти модели будут отслеживать движения и анализировать такие показатели, как скорость входа в воду в прыжках в воду или угол наклона тела в гимнастике, которые раньше оценивались человеческим глазом.

Технологии Omega распространяются также на теннис и прыжки с шестом: системы предназначены для анализа реакции игрока, положения ракетки и зазора между прыгуном с шестом и перекладиной.

Несмотря на эти достижения, Omega признает необходимость человеческого контроля для обеспечения точности.